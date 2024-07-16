87% родителей планируют образовательные активности для детей на лето

Большинство россиян (87%) считают, что летние каникулы можно использовать для дополнительного обучения детей, выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и сервис по поиску работы и персонала Зарплата.ру в ходе совместного опроса.

Четверть родителей отправляют детей в образовательные лагеря. При этом чаще всего (79%) они учитывают желание и интересы ребенка.

87% респондентов считают, что летние каникулы можно использовать для дополнительного обучения детей: 64% уверены, что каникулы – возможность для дополнительного образования, но учиться целыми днями не нужно, а 23% убеждены, что летний период нужно использовать с максимальной пользой.

Результаты опроса показывают, что подавляющее большинство родителей (92,5%) планируют досуг детей во время летних каникул заранее. В основном респонденты выбирают туризм: совместные путешествия по России (61,5%) и за границу (15%), а также отправляют детей в другой город к родственникам или на дачу (28%). На втором месте дополнительное обучение: родители покупают путевки в выездной образовательный лагерь (25%), летний школьный лагерь (19%) и обучение на онлайн-курсах (16%). На третьем месте – физическая активность: спортивный лагерь или сборы (15%). Т.е. в основном родители стараются сочетать развлекательную составляющую досуга с образовательной.