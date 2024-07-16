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Иркутяне смогут получать софинансирование долгосрочных сбережений в течение 10 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает срок государственного софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений с трёх до десяти лет.

«Это решение коснётся не только тех иркутян, которые только планируют вступить в ПДС, но и тех, кто уже откладывает вдолгую по новой программе. Например, в СберНПФ жители Иркутской области за шесть месяцев 2024 года заключили более 11 тыс. договоров долгосрочных сбережений», - сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Он также отметил, что благодаря повышению срока софинансирования для действующих и будущих участников ПДС возрастёт возвратность вложений в программу. «Теперь в зависимости от уровня ежемесячного дохода иркутяне смогут на горизонте 10 лет получать 25-100% -ную доходность на новые взносы по ПДС, и это без учета ежегодного возврата налога и дополнительного инвестдохода, начисляемого НПФ на все средства ПДС. Например, если официальный доход человека не превышает 80 тыс. рублей в месяц, а ежегодный вклад в программу достигает 36 тыс. рублей, то государство добавляет 100%, то есть 36 тыс. рублей. И так в течение 10 лет», - объясняет Руслан Вестеровский.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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