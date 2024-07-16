Бизнес-завтрак, посвященный развитию российских брендов с помощью наружной рекламы, состоится в Иркутске 19 июля

Крупнейший российский оператор наружной рекламы* Группа Russ проведет большой бизнес-завтрак для предпринимателей Иркутска, посвященный трендам в сфере рекламы вне дома. Мероприятие пройдет 19 июля в 11:00 на площадке отеля Baikal Forest. Участие бесплатное и возможно по предварительной регистрации на сайте.

Эксперты Russ расскажут участникам об актуальных тенденциях рынка, возможностях экосистемы различных сегментов наружной рекламы вне дома, цифровых технологиях и инструментах измерения результатов и анализа эффективности рекламных кампаний. Основной темой станут возможности продвижения бизнеса и популяризации локальных российских брендов при помощи рекламных кампаний в наружной рекламе.

В программе бизнес-завтрака – разговор о трендах индустрии рекламы вне дома с директором Регионального департамента Russ Константином Рубаном, сессия «Успех как причина не останавливаться» с коммерческим директором Russ Борисом Пешняком, презентация «Рынок наружной рекламы в регионах» от директора Russ по продажам в регионах Александры Синявской. Также в рамках мероприятия руководитель отдела продаж транзитной рекламы Russ Каро Захарян расскажет о ярких кейсах рекламы в аэропортах, на вокзалах и в поездах, а директор Russ по развитию продуктов Павел Суржанский поделится примерами исследований рынка и аналитическими инструментами замеров результатов и эффективности рекламных кампаний.

Группа компаний Russ — крупнейший* российский оператор, соединяющий бренды и их аудиторию при помощи всех форматов рекламы вне дома. Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 143 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, в поездах и на вокзалах РЖД и в 18 аэропортах по всей стране, включая Внуково и Пулково. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы – более 85 млн человек в месяц.

*по данным Обзора рынка наружной рекламы отраслевого измерителя admetrix по итогам 2023 года Группа Russ стала крупнейшим владельцем рекламных поверхностей, лидером ТОП-5 операторов наружной рекламы.

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