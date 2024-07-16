Новости

Байкальский саммит РГУД
Без шаблонов и штампов. О региональном рынке жилья расскажут эксперты на Байкальском саммите РГУД
Площадка для прорывных идей. Что ждут от Байкальского саммита РГУД иркутские девелоперы?
Как компания из Иркутска строит жильё в других регионах? Х Байкальский саммит РГУД станет площадкой для обмена опытом
Все материалы сюжета

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых карт

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила июльский рейтинг самых выгодных дебетовых карт с начислением максимальных процентов на остаток на счете, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения  крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.06.2024 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер процентов на остаток и порядок их начисления, стоимость выпуска и условия бесплатного обслуживания карты, размер кешбэка в программе лояльности банка и у партнёров, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности – доставку, онлайн-оформление и ряд других параметров.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxPYHXW

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»
«Соцсети – ваша сцена». Алексей Чадов встретился с иркутянами на фестивале «Энергия+»
Гоша Куценко планирует привезти в Иркутск и на Байкал свою семью
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес