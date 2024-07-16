Выдача микрозаймов в июне снизилась до минимума этого года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года количество выданных микрозаймов составило 2,88 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,7% (в мае 2024 года – 3,15 млн ед.). Это минимальное значение данного показателя с начала года.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в июне 2024 года сократилось на 2,8% (в июне 2023 года – 2,96 млн ед.).

При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2024 года выдано в:

Москве (162,9 тыс. ед.),

Московской области (139,6 тыс. ед.),

Краснодарском крае (111,3 тыс. ед.),

Свердловской области (97,1 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (94,1 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в июне 2024 года в регионах РФ зафиксировано в республиках:

Адыгея (-23,0%),

Саха (Якутия) (-12,7%),

Краснодарском крае (-10,0%),

Республике Татарстан (-9,9%),

Иркутской области (-9,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных микрозаймов в июне сократилось на 7,7% и 9,3% соответственно.

«После всплеска в мае, в июне выдача микрозаймов сократилась, вернувшись к минимальным значениям второй половины прошлого года, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. Так, в прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».