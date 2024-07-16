Выдача микрозаймов в июне снизилась до минимума этого года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2024 года количество выданных микрозаймов составило 2,88 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,7% (в мае 2024 года – 3,15 млн ед.). Это минимальное значение данного показателя с начала года.
В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в июне 2024 года сократилось на 2,8% (в июне 2023 года – 2,96 млн ед.).
При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в июне 2024 года выдано в:
- Москве (162,9 тыс. ед.),
- Московской области (139,6 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (111,3 тыс. ед.),
- Свердловской области (97,1 тыс. ед.),
- Республике Башкортостан (94,1 тыс. ед.).
По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное сокращение выдачи микрозаймов в июне 2024 года в регионах РФ зафиксировано в республиках:
- Адыгея (-23,0%),
- Саха (Якутия) (-12,7%),
- Краснодарском крае (-10,0%),
- Республике Татарстан (-9,9%),
- Иркутской области (-9,8%).
В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных микрозаймов в июне сократилось на 7,7% и 9,3% соответственно.
«После всплеска в мае, в июне выдача микрозаймов сократилась, вернувшись к минимальным значениям второй половины прошлого года, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. Так, в прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой. При этом благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».