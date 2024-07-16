Оплачиваемую практику в ИНК пройдут более 400 студентов

Более 400 студентов высших и средних учебных заведений пройдут оплачиваемую преддипломную и научно-исследовательскую практику на объектах и в офисе Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Большая часть практикантов – 210 человек – будут задействованы на Иркутском заводе полимеров. Среди участников программы студенты из Иркутского государственного университета, Байкальского госуниверситета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Сибирского федерального университета, Тюменского индустриального университета, Томского политехнического университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Санкт-Петербургского горного университета, а также Иркутского гидрометеорологического техникума, профессионального колледжа города Железногорска-Илимского, Усть-Кутского промышленного техникума и других учебных заведений.

Кандидаты отбираются на конкурсной основе, с учетом среднего балла и результатов собеседования. Студенты знакомятся с производственным процессом и работой систем промышленной безопасности. Для контроля выполнения работы за каждым участником закреплен наставник. По результатам практики лучшие студенты получают приглашение на работу в ИНК или включаются в кадровый резерв. Так, в 2024 году сотрудниками Иркутской нефтяной компании стали 20 студентов.

– Практика в ИНК является частью масштабной образовательной программы, которая также включает обучение по целевому набору, стажировки, проведение научно-технических конференций и инженерных кейс-чемпионатов. Мы активно сотрудничаем с учебными заведениями, чтобы студенты с начала учебы могли осваивать профессии. Такие партнерские проекты помогают нашей главной цели – вырастить специалистов, которые внесут вклад в отрасль и обеспечат эффективный технологический процесс, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Виктория Илюхина.