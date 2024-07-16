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«Вкусно – и точка» планирует открыть в Иркутской области восемь предприятий

Сегодня в Иркутске появились два ресторана сети в ТРЦ «Мистер Х» и ТРК «Модный квартал». Об этом рассказали в пресс-службе «Вкусно – и точка».

«Вкусно – и точка» объявляет об открытии первых двух предприятий в Иркутске: в ТРЦ «Мистер Х», а также в ТРК «Модный квартал». В скором времени компания планирует запустить в городе доставку с помощью сервисов «Яндекс Еда» и «Купер».

В течение пяти лет «Вкусно – и точка» планирует открыть в Иркутской области восемь предприятий. Еще два запустятся в этом году: по одному в Иркутске и Ангарске. За это время компания создаст порядка 600 рабочих мест и инвестирует в экономику региона более 1 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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