«Школу 21» открыли в Анадыре

Жители Анадыря теперь могут пройти обучение в «Школе 21». Первый отборочный «бассейн» стартовал для участников из Анадыря на базе московского кампуса «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий от 18 лет, вне зависимости от опыта в программировании, может получить востребованную ИТ-профессию.

Те, кто справится с первым этапом, продолжат основное обучение, будут выполнять задания и работать в командах как офлайн, так и онлайн вместе с ребятами из других регионов страны.

Такой формат обучения был разработан «Школой 21» специально для жителей отдалённых и малонаселённых регионов России. Это поможет готовить высококлассных ИТ-специалистов в любой точке страны, обеспечит получение ими качественного, бесплатного образования в сфере цифровых технологий.

За 26 дней «бассейна» участники приобретут цифровые навыки и погрузятся в основы программирования. Познакомятся с методикой обучения «равный равному», выполнят индивидуальные и коллективные проекты, напишут код игры, изучат основы языка программирования С и многое другое.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов поздравили участников с началом отборочного этапа и пожелали им успехов в освоении цифровых технологий.

«Открытие на Чукотке высокотехнологичного кампуса ʺШколы 21ʺ — значимое событие. Я уверен, что в Анадыре большое количество талантливых молодых ребят, которые очень хотят идти в ногу со временем. От всей души желаю им удачи на этом пути. Удачно ʺпроплыть бассейнʺ, закончить его с победой, чтобы стать студентами школы и успешно пройти обучение до конца, потому что ценность школы именно в цельном, законченном образовании. На сегодняшний день мы обучаем уже 14 различным специальностям и работаем над расширением дальше, в том числе для тех видов бизнеса, которые характерны для Чукотки. Сегодня наши партнёры — сырьевые предприятия региона показывают совершенно потрясающие решения, которые позволяют резко нарастить эффективность и производительность труда и снизить себестоимость выпускаемой продукции за счёт применения цифровых решений. Я абсолютно убеждён, что те из вас, кто дойдёт до финиша, будут очень востребованы и на локальном уровне, и на уровне России», — Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

«100% выпускников "Школы 21" успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. Теперь качественное и практическое образование в сфере ИТ доступно и жителям Чукотки. Хотелось бы выразить благодарность Сберу и лично Герману Оскаровичу за уникальный формат обучения, разработанный специально для территорий с особыми условиями, таких как Чукотский автономный округ», — Владислав Кузнецов, губернатор Чукотского автономного округа.

«Школа 21» в Анадыре реализуется Сбером в партнёрстве с правительством Чукотского автономного округа по поручению Президента Российской Федерации.

Планируется, что образовательное пространство школы начнёт работу этой осенью. Оно будет находиться в здании Чукотского многопрофильного колледжа по адресу: Анадырь, ул. Студенческая, д. 3. «Школа 21» в Анадыре будет работать круглосуточно для удобства участников.

В течение основного обучения (от 1,5 до 3 лет) участники бесплатно получат востребованную ИТ-профессию и станут квалифицированными специалистами в своём регионе. Они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также получат навыки в области DevOps, работы с базами данных и сетями.