«Дилерство стало рискованным». В «Кузьмихе» подтвердили закрытие салонов Chery и Exeed

16 июля СМИ сообщили, что ГК «Кузьмиха» закрывает салоны Chery и Exeed в Иркутске из-за несоответствия новым стандартам марки. В «Кузьмихе» информацию о закрытии подтвердили и рассказали, какой бренд их заменит.

– Да, дилерство Chery и Exeed переходит к другим юридическим лицам. По Chery наше дилерство заканчивается в конце августа, по Exeed – в конце сентября, – рассказала порталу SIA.RU генеральный директор ГК «Кузьмиха» Ольга Димитревич.

При этом, по ее словам, автосалоны компании пустовать не будут: «Кузьмиха» начинает работать с другим брендом.

– В автосалоне, где находился Exeed, встаёт новая перспективная марка – VGV – китайский бренд, сборка которого осуществляется в Беларуси. Мы видим значительные перспективы – хорошая маркетинговая стратегия, крупные кроссоверы по привлекательной цене (это будет чуть дешевле, чем средние китайские автомобили), с сохранением присущего всем «китайцам» качества, наполнения – хорошим салоном, качественными ходовыми характеристиками.

Резкую смену бизнес-модели Ольга объясняет изменившимися условиями на рынке.

– Высокая ключевая ставка держится достаточно долго, и это влияет на эффективность бизнеса. К тому же цены на некоторые китайские бренды, в частности Exeed, с нашей точки зрения, стали находиться вне рынка. Поэтому мы решили переориентироваться на более бюджетный сегмент. Возможно, новый дилер Exeed, который откроется вместо нас, найдет более удачное решение для этой марки.

По словам гендиректора ГК «Кузьмиха», высокий сегмент требовал выполнения целого ряда жестких условий, при этом с точки зрения бизнеса это не всегда рентабельно.

– Условий становилось всё больше. И это касается не только площади автосалонов. У нас, например, несоответствие по Exeed было минимальным, можно было достроить площади, но зачем? Во всём должен быть финансовый смысл.

Ольга считает, что дилерство топовых китайских брендов становится весьма рискованным.

– Потому что закладывается отрицательная маржа с надеждой на то, что будет выполнен план, и вы получите бонус от поставщика. Этот бизнес можно назвать весьма условным. Вы делаете всё, что нужно поставщикам: «сливаете» машины в минус, чтобы выполнить план, а потом, может быть, поставщик компенсирует ваш минус, если вы выполните все условия, а может – нет. При этом планы ставят, не согласовывая. И такая политика у всех топовых китайских марок. Для потребителей это как раз удачное время – цены диктуют они. Когда в одном небольшом городе два автосалона одной марки, покупатель ходит из салона в салон и требует цену ниже, чем в соседнем. И либо у вас нет продаж, нет выполнения плана и нет бонусов, либо вы соглашаетесь на цену покупателя.

По словам Ольги, китайцы сейчас хотят быстро заполнить российский рынок, поэтому ведут агрессивную маркетинговую политику.

– Они видят в городах пустующие автосалоны с большими площадями, в которые могут зайти, поэтому ужесточают требования для действующих игроков.