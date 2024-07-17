Ввод жилья в Иркутской области с начала года вырос на 12,3%

В январе – июне 2024 года в Иркутской области введено 854,3 тыс. м2 жилья. Это на 12,3%, или на 93,4 тыс. м2 больше, чем за аналогичный период 2023 года. Данные приводит «Единый ресурс застройщика» (ЕРЗ).

В июне 2024 года в Иркутской области введено 151,5 тыс. м² жилья. Это на 8,7%, или на 12,1 тыс. м² больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Иркутской области впервые после трех месяцев отрицательной динамики.

Среди 85-ти регионов Российской Федерации Иркутская область занимает 19-е место по показателю ввода жилья за июнь 2024 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 37-е место, а по динамике относительного прироста регион оказался на 51-м месте.

За январь – июнь 2024 года по показателю ввода жилья Иркутская область занимает 18-е место среди 85-ти регионов Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 16-е место, а по динамике относительного прироста – 33-е место.

Напомним, что за 5 месяцев 2024-го в Иркутской области введено 702,8 тыс. кв. метров жилья. По региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» план по строительству на 2024 год – 1,25 млн м2.