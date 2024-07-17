Будут ли в Москве появляться гетто для богачей?

На элитном рынке недвижимости Москвы растёт интерес к виллам, патио и пентхаусам. Эксперт по рынку премиальной недвижимости Москвы Татьяна Агеева рассказала, с чем связан такой тренд.

— Понятие элитной недвижимости видоизменяется. Сейчас для того, чтобы объект считался элитным, недостаточно лишь престижного расположения в центральных районах города или дорогой архитектуры. Рынок уже насытился такими предложениями, и покупатели ищут что-то уникальное, с "изюминкой". Это могут быть исторические здания, жилища известных людей или такие необычные для Москвы элементы, как патио, терраса, сауна, а также виллы и пентхаусы. Чем реже встречается предложение на рынке, тем выше его ценность в глазах покупателей, особенно в сегменте трофейной недвижимости, — Татьяна Агеева, основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate.

На вторичном рынке можно найти предложения отдельного городского жилья, такие как виллы, патио и пентхаусы, а также таунхаусы и дома внутри Москвы.

Эти объекты действительно являются эксклюзивными и единичными лотами. Примером могут служить городская усадьба в Орлово-Давыдовском переулке, построенная в 1880-90-х годах и недавно отреставрированная, которая вышла на рынок с ценой 9,2 млрд рублей, или трёхэтажный особняк в Кривоарбатском переулке, выполненный в неоклассическом стиле, за 6,5 млрд рублей. Этот особняк был построен в 2015 году и не является историческим зданием, но тем не менее пользуется высоким спросом. Конечно, рынок таунхаусов и особняков в старой Москве невелик, это штучные предложения, и цены на них высокие. Однако девелоперы замечают растущий интерес к таким объектам и переключаются на "камерные" форматы жилья и реконструкцию исторических особняков. Таким образом, можно ожидать более активного появления подобных предложений на рынке.

Состоятельные покупатели всегда ценили приватность, и сейчас этот аспект стал ещё более важным.

Приватное жильё обеспечивает большую безопасность, что особенно актуально в текущих условиях. Люди устали от показной роскоши элитных многоэтажек, и все больше предпочитают более рафинированные, эксклюзивные форматы. Рост интереса к приватному жилью можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, это желание обеспечить себе и своей семье максимальную безопасность. Во-вторых, приватное жильё предлагает больший уровень комфорта и спокойствия, что привлекает покупателей, ищущих уединение и тишину вдали от городской суеты.

Можно прогнозировать, что упор на абсолютную приватность будет расти. Развитие клубных локаций, таких как Серебряный Бор, где доступ будет ограничен для широкой публики, является одним из возможных направлений развития рынка. Подобные проекты могут быть названы гетто для богачей, однако их количество в общей структуре рынка недвижимости будет ограничено. Эти эксклюзивные проекты будут востребованы среди очень узкой группы покупателей, готовых платить за высокий уровень приватности и безопасности.

На фоне всего вышесказанного можно также отметить, что спрос на элитную недвижимость в Москве продолжает эволюционировать. Покупатели ищут уникальные объекты, которые не только удовлетворяют их потребности в роскоши и комфорте, но и предлагают что-то особенное, что отличает их от других предложений на рынке. Это создаёт дополнительные возможности для девелоперов, которые готовы предложить такие объекты, и стимулирует дальнейшее развитие элитного сегмента рынка недвижимости Москвы.