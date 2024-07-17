Саммит РГУД как ориентир в идеальном шторме. Мнение профессионала

Период высоких процентных ставок, который сейчас проходит российская экономика, – самый главный вызов для строительной отрасли, считает генеральный директор компании «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал. По его мнению, Байкальский саммит РГУД поможет сориентироваться профессиональному сообществу в ситуации и выработать стратегию, отвечающую сегодняшнему динамичному времени.

Комментируя для портала SIA.RU старт работы Х Байкальского саммита РГУД, Михаил Сигал отметил, что в нынешнее динамичное время очень важной является актуальная информация в сфере девелопмента и жилищного строительства, а также офисной недвижимости и ритейла.

– Мы проходим сейчас период высоких процентных ставок и это – самый главный вызов для строительной отрасли. Да, мы, безусловно, видим некоторую неопределённость в установлении целевой аудитории, потому что меняется структура дохода населения: часть отраслей выбивается в лидеры по уровню заработной платы, в то время как в некоторых других началось замедление. По сути, работая сейчас в атмосфере идеального шторма, очень важно принимать аккуратные и взвешенные решения, хорошо считать.

Поэтому, по словам Михаила Сигала, в программе саммита первостепенное значение для него имеют новости коллег из банковского сектора, аналитика. Очень важно и мнение профессиональных участников рынка: как они оценивают сложившуюся ситуацию и какие векторы развития видят для собственных компаний.

– Самое главное сейчас – ни в коем случае не останавливаться, потому что любая остановка приводит к началу пути. Мы знаем из истории и собственного опыта, что любой кризис делает нас сильнее, – сделал акцент Михаил Сигал.

Он также отметил, что саммит РГУД – это прекрасная возможность встретиться со старыми друзьями и познакомиться с новыми участниками РГУД, которые впервые решили посетить значимое профессиональное событие на Байкале.

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