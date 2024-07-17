В Сибири спрос на частные дома вырос на 15%

Заемщики ВТБ на Сибирском федеральном округе в первом полугодии взяли кредитов на ИЖС и готовые дома на 3,9 млрд рублей – на 22% больше, чем годом ранее. В количественном выражении спрос вырос на 15%.

Среди регионов Сибири лидерами как по объему, так и по количеству сделок банка стали Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область. На долю этих субъектов приходится почти 2/3 ипотечных сделок с загородной недвижимостью.

В целом по стране общая сумма сделок банка превысила 38 млрд рублей, что выше прошлогоднего результата на треть. Из-за более низких ставок получить ипотеку на загородную недвижимость клиенты стремились по госпрограммам, в результате чего их доля в структуре выдач существенно выросла: до 75% против 33% год назад.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость сократился, особенно по сравнению с 2023 годом. В ВТБ по итогам июня он составил 5,5 млн рублей. Это примерно на 70,5 тысяч меньше, чем в начале 2024 года, и на 742 тысячи - в сравнении с прошлогодним июнем.

Подавляющее большинство ипотечных заемщиков ВТБ (69%) приобретают уже готовые дома, но доля тех, кто хочет самостоятельно заниматься строительством, увеличивается.

По оценке ВТБ, в целом по России в январе-июне ипотечные заемщики получили на строительство индивидуальных домов около 210 млрд рублей. Это на треть больше, чем в первом полугодии 2023 года. Еще порядка 320 млрд физлица заняли на покупку уже готовых частных домов – примерно столько же, сколько год назад.

«В первом полугодии спрос на ипотеку на частные дома достиг своего пика. На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть наших заемщиков предпочли строить дома сами. Сворачивание льготных программ очевидно остудит и этот рынок, но тренд по переезду за город уже не остановить», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.