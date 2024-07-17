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Криптоферму обнаружили в здании управляющей компании в Бодайбо

Оборудование установили в обход счетчиков. Об этом рассказали в СУ СКР Иркутской области.

По версии следствия, в 2022 году руководитель одной из управляющих компаний в городе Бодайбо совместно с иными лицами, установили в подсобном помещении одного из зданий города оборудование для добычи криптовалюты, которое было подключено через вводное распределительное устройство в обход приборам учета. Таким образом злоумышленники незаконно потребляли электроэнергию.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия. На основании иска энергетической компании суд вынес решение о взыскании с управляющей компании денежных средств в сумме около 400 тысяч рублей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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