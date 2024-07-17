Почти 60% студентов подрабатывали или стажировались по специальности во время учебы

Согласно данным SuperJob Старт карьеры и проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», в Иркутске 59% опрошенных студентов вузов имеют опыт подработки или стажировки по специальности во время учебы.

Чаще подрабатывают и стажируются по профилю будущие педагоги, врачи, фармацевты, IT-шники, инженеры и научные работники.

Среди студентов вузов накопления имеют 49% опрошенных (чаще юноши, чем девушки). Однако надо понимать, что это совсем небольшие суммы: 38% опрошенных считают сбережениями суммы от 10 до 30 тысяч рублей, 28% — от 30 до 50 тысяч.

Топ-5 направлений подготовки, где студенты чаще всего имеют опыт работы, подработки или стажировки по специальности либо в смежной сфере:

Педагогика

Здравоохранение, медицина, фармацевтика

Информационные технологии

Инженерные специальности в производстве и строительстве

Фундаментальная и прикладная наука

Топ-5 направлений внеучебной деятельности вузов, в которых чаще всего принимают участие их студенты: