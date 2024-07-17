«Ночь проектов» для помощи в создании заявок на гранты пройдет в Иркутске

В Доме молодежи Иркутской области 19 июля в 18:00 состоится «Ночь проектов», где молодежи помогут в создании заявок на гранты.

Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

«Ночь проектов» — это практико-ориентированное мероприятие, где эксперты помогут доработать идею или уже имеющуюся заявку до финального варианта. Участники смогут уточнить все детали, которые нужны для завершения работы над заявкой, а также получить персональные рекомендации экспертов, касающиеся проекта. Участникам необходимо иметь с собой ноутбуки и черновики своих проектных заявок.

Проектный акселератор представляет собой серию мероприятий, которая позволит обучить навыкам выполнения и успешной презентации социально значимых проектов молодых активистов и лидеров в различных сферах: спорт, творчество, наука, добровольчество, предпринимательство и других. Реализация «Проектного акселератора» осуществляется в рамках субсидии Росмолодёжи «Регион для молодых».