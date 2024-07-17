Льготную ипотеку может заменить программа trade-in

Альтернативой программе ипотеки с господдержкой, официально завершившей свою работу 1 июля, может стать trade-in от застройщиков, который позволит обменивать вторичное жилье на новостройки. Об этом рассказал руководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Роман Поручик.

При этом, как отмечает эксперт, существующие сегодня варианты программ trade-in на рынке жилья мало востребованы у россиян. Чтобы они начали работать и стимулировать спрос на недвижимость, необходим совершенно иной подход застройщиков к оценке и продаже вторичных квартир.

Значительная часть сделок на рынке первичной недвижимости не является прямой покупкой. Многие россияне, чтобы переехать в новую квартиру, сначала продают имеющуюся. Сегодня при высоких ставках по ипотеке срок продажи объектов на вторичном рынке заметно вырос, что сильно замедляет выход на сделку по покупке новостройки взамен. Соответственно, появление эффективных программ trade-in в сфере недвижимости позволит людям быстрее реализовывать свои объекты и сразу выходить на сделки.

«Сейчас большинство застройщиков пытается закладывать все возможные риски в стоимость объекта, поэтому предлагает людям приобрести их квартиру с дисконтом до 30% от реальной рыночной стоимости. В результате сделок с обменом на рынке минимальное количество. Если же начать работать с дисконтом на уровне 7-12% в зависимости от ликвидности объекта, то количество сделок с использованием инструмента trade-in может вырасти в десятки раз. При этом дисконт в 10-15% может быть выгоден самим покупателям, так как за 1,5-2 года стройки квартира в новом ЖК прибавит в цене до 15-25%», – отмечает руководитель департамента новостроек «ТСН Недвижимость».

По мнению эксперта, особенно высоким спросом будут пользоваться программы trade-in, при которых у человека останется возможность проживать в своей квартире до момента получения ключей от новой, так как у большинства россиян сегодня нет возможности одновременно оплачивать ипотеку и аренду съемного жилья.