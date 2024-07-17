Новости

Больше чем бизнес
«Рынок труда стал абсолютно свободным»
«Борьба за покупателя усиливается»
Больше чем бизнес
Все материалы сюжета

148 тыс. автокредитов выдано в июне 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов в июне 2024 года составило 148,0 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,1% (в мае 2024 года – 154,3 тыс. ед.).

Снизились в июне 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 217,2 млрд руб. За месяц они сократились на символические 0,3% (в мае 2024 года – 217,9 млрд руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июне 2024 года выросло на 74,4% (в июне 2023 года – 84,9 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июне 2024 года было выдано в Москве (8,11 тыс. ед.), Московской области (8,02 тыс. ед.), Республике Татарстан (6,63 тыс. ед.), Ростовской области (6,32 тыс. ед.) и Краснодарском крае (6,05 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

  • Чувашской Республике (-19,0%),
  • Ставропольском крае (-17,7%),
  • Самарской обл. (-14,3%),
  • Республике Татарстан (-7,7%),
  • Волгоградской обл. (-7,4%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 выдача автокредитов за месяц, напротив, увеличилась, в том числе в:

  • Ленинградской обл. (+2,8%),
  • Иркутской обл. (+1,6%),
  • Нижегородской обл. (+1,3%),
  • Свердловской обл. (+0,9%),
  • Челябинской обл. (+0,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов сократилось на 0,1% и 4,0% соответственно.

Читайте также:

«Дилерство стало рискованным». В «Кузьмихе» подтвердили закрытие салонов Chery и Exeed
17 июля 2024
Доля новых автомобилей в выдачах автокредитов вновь начала сокращаться
17 июля 2024

«Несмотря на некоторое сокращение в июне, достаточно высокие темпы выдачи автокредитов сохраняются, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать спрос на автокредиты на высоком уровне. При этом высокие ставки сдерживают рост в автокредитовании лишь в небольшой степени. Поэтому в целях охлаждения рынка автокредитования с 1 июля 2024 года вводятся макропруденциальные ограничения. В этой связи можно ожидать, что автокредитование покинет часть наиболее закредитованных заемщиков. Однако говорить о том, что это кардинально повлияет на рынок пока преждевременно. Скорее, можно ожидать умеренного снижения темпов роста данного сегмента розничного кредитования».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (655)


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»
«Соцсети – ваша сцена». Алексей Чадов встретился с иркутянами на фестивале «Энергия+»
Гоша Куценко планирует привезти в Иркутск и на Байкал свою семью
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес