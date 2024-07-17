148 тыс. автокредитов выдано в июне 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов в июне 2024 года составило 148,0 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,1% (в мае 2024 года – 154,3 тыс. ед.).

Снизились в июне 2024 года и показатели объемов выданных автокредитов, которые составили 217,2 млрд руб. За месяц они сократились на символические 0,3% (в мае 2024 года – 217,9 млрд руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июне 2024 года выросло на 74,4% (в июне 2023 года – 84,9 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июне 2024 года было выдано в Москве (8,11 тыс. ед.), Московской области (8,02 тыс. ед.), Республике Татарстан (6,63 тыс. ед.), Ростовской области (6,32 тыс. ед.) и Краснодарском крае (6,05 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ в июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

Чувашской Республике (-19,0%),

Ставропольском крае (-17,7%),

Самарской обл. (-14,3%),

Республике Татарстан (-7,7%),

Волгоградской обл. (-7,4%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 выдача автокредитов за месяц, напротив, увеличилась, в том числе в:

Ленинградской обл. (+2,8%),

Иркутской обл. (+1,6%),

Нижегородской обл. (+1,3%),

Свердловской обл. (+0,9%),

Челябинской обл. (+0,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов сократилось на 0,1% и 4,0% соответственно.

«Несмотря на некоторое сокращение в июне, достаточно высокие темпы выдачи автокредитов сохраняются, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать спрос на автокредиты на высоком уровне. При этом высокие ставки сдерживают рост в автокредитовании лишь в небольшой степени. Поэтому в целях охлаждения рынка автокредитования с 1 июля 2024 года вводятся макропруденциальные ограничения. В этой связи можно ожидать, что автокредитование покинет часть наиболее закредитованных заемщиков. Однако говорить о том, что это кардинально повлияет на рынок пока преждевременно. Скорее, можно ожидать умеренного снижения темпов роста данного сегмента розничного кредитования».