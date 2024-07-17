Минздрав Приангарья и Комитет планирования семьи провинции Хэйлунцзян КНР подписали соглашение о сотрудничестве

В Иркутск прибыла делегация специалистов по здравоохранению из провинции Хэйлунцзян города Харбин Китайской Народной Республики. Глава региона Игорь Кобзев 17 июля встретился с гостями в Иркутской областной детской клинической больнице, где состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и партнерстве между сторонами.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Минздрав Иркутской области и Комитет по здравоохранению провинции Хэйлунцзян сотрудничают уже на протяжении восьми лет. Впервые наши врачи посетили провинцию в 2016 году. Я рад, что это сотрудничество дало результат. В рамках подписанного соглашения необходимо разработать план мероприятий. Мы заинтересованы в обмене опытом, в сотрудничестве по медицинскому образованию, в реализации совместных проектов, – сказал Игорь Кобзев.

Соглашение о сотрудничестве и партнерстве на ближайшие пять лет подписали министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов и руководитель Комитета здравоохранения и планирования семьи провинции Хэйлунцзян Фан Чуаньлун.

– Очень важно, что соглашение предполагает совместную проработку вопроса создания в Иркутской области центра традиционной китайской медицины, учреждения спортивной медицины и медицинской реабилитации, а также внедрение китайских реабилитационных методик для детей с церебральным параличом на базе медицинских организаций, подведомственных минздраву Иркутской области. Во многих наших наработках наши партнеры также заинтересовались и пригласили в свою провинцию для обмена опытом и объединения общих усилий на благо здоровья жителей России и Китая, – отметил Андрей Модестов.

Глава регионального минздрава подчеркнул, что делегация из Китая посещает Приангарье в рамках программы международного медицинского обмена, которая поддерживается Минздравом России. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее отметил, что сотрудничество между двумя странами необходимо усилить, расширяя географию взаимодействия российских и китайских медицинских вузов и научных центров, программы стажировок специалистов. В течение трех дней гости из КНР знакомятся с работой системы здравоохранения Приангарья.

В первый день визита 16 июля члены делегации посетили филиал МНТК «Микрохирургия глаза», Иркутскую городскую клиническую больницу №9 и областной онкодиспансер.

В МНТК «Микрохирургия глаза» гостям продемонстрировали новейшие технологии восстановления зрения. Главврач медучреждения, главный внештатный офтальмолог минздрава Приангарья Андрей Щуко рассказал, что учреждение работает на уровне мировых стандартов лечения близорукости, дальнозоркости и астигматизма.

В детской поликлинике Иркутской городской клинической больницы №9 члены делегации ознакомились с работой современного оборудования: рентген-диагностическим комплексом, ортопантомографом, лабораторными комплексами. Кроме того, специалисты оценили оснащение восстановительного лечения для детей, которое включает в себя бассейн, душевые и гидромассажные кабины, кабинет спелеотерапии, залы для занятий лечебной физкультурой, тренажерные залы. Напомним, новое здание поликлиники построили и открыли в январе 2021 года.

В областном онкодиспансере посетили нейрохирургическую операционную, клинико-диагностическую лабораторию, рентгенхирургическое отделение. В медучреждении внедрены передовые технологии диагностики и лечения злокачественных новообразований. Главный врач медучреждения, главный внештатный онколог минздрава Иркутской области Роман Зубков в ходе экскурсии отметил, что ежегодно в диспансере получают лечение свыше 12 тыс. человек, специалисты выполняют свыше 20 тысяч оперативных вмешательств. Помощь в Иркутском областном онкологическом диспансере получают не только жители Приангарья, но и других регионов Сибирского Федерального округа.

17 июля для членов делегации провели экскурсию в областной детской клинической больнице. Главврач учреждения Юрий Козлов рассказал о планах по строительству нового здания больницы.

Кроме того, в программе визита запланированы встреча с научным составом Иркутского государственного медицинского университета, посещение Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы, а также подразделений Иркутской районной больницы.