В Иркутске бардак на рабочем месте чаще встречается у тех, кто зарабатывает больше

2 из 3 горожан предпочитают держать свое рабочее место в идеальном порядке, каждому четвертому по душе творческий беспорядок, показало исследование Superjob.ru, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

Большинство иркутян (66%) являются сторонниками идеального порядка на рабочем столе. 25% опрошенных хорошо работается в беспорядке. Причем среди мужчин чуть больше сторонников небольшого хаоса, чем среди женщин.



Хаос на столах не мешает зарабатывать. У горожан с доходом от 100 тысяч рублей творческий беспорядок на рабочем месте встречается чаще, чем у граждан с доходом менее 50 тысяч рублей (33% против 17% соответственно).

