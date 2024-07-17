Россияне покупают жильё в Турции не ради ВНЖ, а ради инвестиций

За 5 месяцев 2024 года — с января по май — россияне приобрели в Турции более 2 тыс. квартир и домов.

Алексей Котлов, генеральный директор компании ГЖА.рф:

— В 2024 году россияне продолжают активно интересоваться недвижимостью в Турции. Особой популярностью пользуются квартиры и дома, которые позволяют получить вид на жительство, хотя это уже не является решающим фактором при покупке. На первый план выходят качественные характеристики объектов, что свидетельствует о повышении уровня требовательности покупателей.

Сегодня среди россиян сформировался новый сегмент клиентов — инвесторы, которые рассматривают недвижимость в Турции в первую очередь как инвестиционный инструмент, а не просто возможность получить ВНЖ. Это подтверждается и изменением покупательского спроса: люди стали более избирательными, больше внимания уделяют качеству и характеристикам недвижимости. Они уже не скупают всё подряд, а выбирают те объекты, которые соответствуют их высоким требованиям.

Что касается локаций, то Алания и Стамбул остаются самыми популярными направлениями среди россиян. Алания привлекает своим комфортом и доступностью, а Стамбул — деловая и культурная столица, где много предпринимателей активно вкладываются в недвижимость. Анталия также пользуется спросом, особенно среди тех, кто ищет готовое жильё для постоянного проживания или отдыха.

Что касается бюджетов на покупку жилья в Турции, то здесь наблюдается стабильность. Вопреки ожиданиям, что бюджеты будут расти, в реальности многие покупатели стараются сократить расходы, ищут выгодные предложения и активно торгуются.