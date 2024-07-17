АТБ улучшил условия по вкладам

С 12 июля Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по вкладам на сроках 6, 8, 9 и 12 месяцев. Изменения коснулись депозитов «АТБ. Вклад», «АТБ. Вклад Онлайн», «АТБ. ВИП. Вклад» и «В плюсе».

В линейке «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» максимальные ставки выросли до 17,1%, по «АТБ.ВИП. Вклад» – до 17,15%. Опция пополнения и снятия средств не предусмотрена.

Для вклада с пополнением «В плюсе» максимальная ставка выросла до 19% в первые 90 дней срока вклада, с 91 дня она составит 15% (для срока 6 месяцев) и 16% (для сроков 9 и 12 месяцев). Открыть вклад «В плюсе» можно в офисе банка на сумму от 50 000 рублей.

Условия по накопительным счетам остаются неизменными: для «АТБ. Счёт» сохраняется ставка 17%, а по накопительному счёту в рамках программы «Статус» – 18%.

Все вклады и накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

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