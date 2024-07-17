АТБ продолжает перевод владельцев кредитных карт на бонусную программу «Кредит-Бонус»

С 1 августа 2024 года Азиатско-Тихоокеанский банк переводит на бонусную программу «Кредит-Бонус» владельцев кредитных карт с тарифными планами «Универсальная карта» и «Лайт», оформленных с 13 октября 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Клиентам станет доступна возможность выбора категории повышенного кэшбэка.

Программа лояльности «Кредит-Бонус» предусматривает начисление повышенного кэшбэка 7% в виде баллов в одной из выбранных категорий (авто, дом и ремонт, семья, шоппинг, здоровье, красота и спорт, развлечение и отдых) и 1% на остальные покупки, либо 1,5% на все покупки при выборе категории «Всё включено». Баллы возможно обменять на рубли по курсу 1 к 1, они действительны в течение 6 месяцев после их начисления.

Максимальная сумма баллов на бонусный счёт клиента с учётом баллов по иным бонусным программам банка и максимальная сумма конвертации начисленных баллов в рубли в месяц составляет:

для держателей действующих премиальных карт, выпущенных в рамках программы «Статус» - 10 000 баллов;

для держателей действующих кредитных карт - 5 000 баллов;

для держателей действующих дебетовых зарплатных карт с подключенной программой лояльности - 5 000 баллов;

для держателей иных категорий карт - 3 000 баллов.

Чтобы активировать программу лояльности «Кредит-Бонус» необходимо совершить любую покупку с использованием карты Банка на любую сумму в рублях (если ранее по карте покупки не совершались), зайти в мобильное приложение АТБ банк, затем выбрать раздел «АТБ Клуб» и установить любимую категорию для получения повышенного кэшбэка.

Более детальная информация по программе «Кредит-Бонус» – на сайте.

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