Альфа-Банк расширил программу лояльности бонусами UDS

Альфа-Банк запускает стратегическое партнерство с сервисом UDS. Это позволит клиентам банка получать еще больше выгоды при покупках в торговых точках малого, среднего и микробизнеса.

Помимо кэшбэка рублями от банка, клиентам будут начисляться дополнительные бонусы в точках UDS. Например, в кофейнях, бьюти-салонах, барбершопах и сервисных центрах. Бонусы будут начисляться прямо в приложении Альфа-Банка — списать их можно по QR-коду или номеру телефона.

«Мы активно развиваем нашу программу лояльности и рады обмениваться бизнес-преимуществами с UDS. Объединяя программы лояльности, мы обеспечиваем клиентам доступ к дополнительным акциям и бонусам от нескольких тысяч предпринимателей со всей России. Эти возможности смогут оценить клиенты по всей стране, в том числе в отдаленных уголках страны», — поделился руководитель департамента развития программы лояльности и нефинансовых сервисов Альфа-Банка Дмитрий Соколов.

До конца июля преимуществами программы лояльности UDS смогут воспользоваться клиенты в некоторых городах и регионах, а к концу года — все клиенты банка.