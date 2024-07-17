Альфа-Банк запускает карты с лазерной гравировкой

Альфа-Банк первым в стране применил технологию нанесения лазерной гравировки на банковские карты. Она создается высокоточным оптоволоконным лазером.

Ранее банк представил первые в мире вертикальные карты с прозрачными элементами и логотипом в виде буквы А. Теперь вертикальная Альфа-Карта особенная даже на ощупь благодаря лазерной гравировке.

Клиенты могут выбрать из нескольких лимитированных коллекций — «Знак зодиака» или «Альфа-Статус» — Альфа-Самка, Альфа-Самец и Альфа-Самса. Их можно заказать прямо сейчас на сайте, а забрать в отделении или через доставку. Совсем скоро коллекции карт пополнит третья — «Козырная».