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Альфа-Банк запускает карты с лазерной гравировкой

Альфа-Банк первым в стране применил технологию нанесения лазерной гравировки на банковские карты. Она создается высокоточным оптоволоконным лазером.

Ранее банк представил первые в мире вертикальные карты с прозрачными элементами и логотипом в виде буквы А. Теперь вертикальная Альфа-Карта особенная даже на ощупь благодаря лазерной гравировке.

Клиенты могут выбрать из нескольких лимитированных коллекций — «Знак зодиака» или «Альфа-Статус» — Альфа-Самка, Альфа-Самец и Альфа-Самса. Их можно заказать прямо сейчас на сайте, а забрать в отделении или через доставку. Совсем скоро коллекции карт пополнит третья — «Козырная».

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2Vfnxw3rfq2

/ Сибирское Информационное Агентство /
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