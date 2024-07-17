ББР Банк: Щедрые кэшбэки – новый стандарт

В прошлом году от крупных банков россияне получили около 200 млрд рублей кэшбэка. Это почти на 50 млрд рублей больше по сравнению с 2022 годом.
Этот тренд легко объяснить - банки борются за клиента и предлагают все более вкусные плюшки:
- чтобы удержать текущих клиентов
- привлечь новых клиентов.
Дровишек в огонь добавило решение повысить лимиты на бесплатные переводы по СБП – теперь клиенты могут легко менять банки, уходя, где выгоднее предложение.
– Мы тоже хотим своего клиента! – говорится в сообщении ББР Банка. – ЖАРКАРТУ с кэшбэком 3% в категориях АЗС, аптеки, рестораны и бары можно заказать на сайте ББР Банка. Кэшбэк перечисляется в рублях, максимальная сумма кэшбэка - 5 000 рублей.
Реклама. Удаленная точка обслуживания "Иркутск" Дополнительного офиса "Красноярск" ББР Банк (АО). Банк ББР erid:2VfnxwWYSuE