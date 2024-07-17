Платформа Альфа-Бизнес признана лучшей на национальной премии «Приоритет: Цифра – 2024»

Интернет-банк для предпринимателей Альфа-Бизнес стал лауреатом в номинации «Финансовые технологии» Национальной цифровой премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра-2024».

Интерфейс платформы можно настроить под каждого конкретного клиента. Как для ИП, так и для крупного холдинга, насчитывающего более ста юридических лиц. С помощью гибкой ролевой модели можно создавать собственные роли с индивидуальными доступами к продуктам и операциям под каждого сотрудника.

Сервис также позволяет одновременно работать с группой компаний. Объединив компании в группы, можно получать сводную информацию и совершать активные операции сразу с несколькими компаниями группы, не переключаясь между ними. Для удобства работы с большим объёмом данных, включая данные группы компаний, реализованы удобные таблицы. Их легко группировать, закреплять, фильтровать и настраивать под свой вкус.

Разделы интернет-банка также можно кастомизировать. В зависимости от сегмента бизнеса и роли пользователя, для каждого формируется содержимое разделов: широкие таблицы, больше похожие на Excel, чтобы бухгалтеру было удобно работать с массивом данных, или простой современный интерфейс для предпринимателя.

Премия «Приоритет: Цифра - 2024» – ежегодный национальный конкурс, отражающий высокотехнологичные разработки и ноу-хау отечественных ИТ-компаний, а также инновационные проекты и услуги сферы информационных технологий, автоматизации и цифровизации промышленности.