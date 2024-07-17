Альфа-Банк приглашает преподавателей вузов на бесплатные курсы по ИИ

Курс дополнительного профессионального образования «Современный искусственный интеллект в высшей школе» запущен на базе Национального исследовательского университета ИТМО.

«ИТМО, как один из лидеров в сфере ИИ, вместе с прогрессивной командой Альфа-Банка формирует комьюнити смелых преподавателей-дизраптеров, которые готовы не просто изучать новые навыки и методики, но и применять их в своих дисциплинах, то есть уже завтра по-новому работать со студентами. Уверен, что вместе мы сделаем новое поколение Альфа-преподавателей», — отметил начальник Департамента по стратегическим коммуникациям ИТМО Кирилл Александров.

Обучение длится два месяца в онлайн режиме. Есть как записанные видео-лекции, которые можно смотреть в удобное время, так и консультации с экспертами в зуме по расписанию. Предусмотрено три программы: для начинающих, для тех, кто уже использует искусственный интеллект в своей работе и для продвинутых пользователей. Важно успеть подать заявку до 31 августа.

«Внедрение инноваций в образование – один из ключевых приоритетов для Альфа-Банка. Разработанная совместно с ИТМО программа курса позволит преподавателям освоить передовые технологии и интегрировать их затем в учебный процесс. Кстати, итоговая защита проекта будет проходить очно в Санкт-Петербурге. Дорогу и проживание оплатит банк», —рассказал Марат Исмагулов, HR – директор Альфа-Банка.

По итогам обучения выпускники курса получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца.