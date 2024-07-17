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Дальневосточный банк предлагает бизнесу «зонтичные» поручительства Корпорации МСП

Субъекты малого и среднего бизнеса, оформляющие кредит в Дальневосточном банке, могут воспользоваться механизмом «зонтичных» поручительств. Это возможно благодаря сотрудничеству банка с Корпорацией МСП, которая выделила новый лимит поручительств на третий квартал 2024 года в размере 60 миллиардов рублей.

Данная мера поддержки малого и среднего предпринимательства позволяет бизнесменам получить кредит с обеспечением до 50% его суммы, но не более 22,5 миллионов рублей. Программа «зонтичного» поручительства от Корпорации МСП реализуется с 2021 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Дальневосточный банк присоединился к ней в 2023 году.

«Поручительство Корпорации МСП дает возможность предпринимателям получить кредит даже при отсутствии залога. Большой выбор кредитных программ в нашем банке и обеспечение до половины суммы кредита открывают перед малым и средним бизнесом широкие перспективы для развития», — отмечает начальник кредитного департамента АО «Дальневосточный банк» Ольга Шевченко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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