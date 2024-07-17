Дальневосточный банк представил обновленную версию «Интернет-банка» для бизнеса

Обновленная версия сервиса максимально адаптирована для мобильных устройств и доступна всем клиентам, подключившим услугу «ДВБ Бизнес». В первую очередь изменения направлены на улучшение качества обслуживания клиентов, которые пользуются смартфонами на базе iOS. Можно установить иконку на рабочий стол мобильного устройства и пользоваться сервисом как обычным приложением.

Версия поддерживает почти все функции десктопной версии и постоянно пополняется новыми возможностями.

Клиенты с устройствами на базе Android также могут пользоваться обновленной версией «Интернет-банка» и мобильным приложением «ДВБ Бизнес», которое можно скачать в магазинах приложений RuStore и RuMarket или напрямую с сайта банка в разделе «Скачать».

Сервис «ДВБ Бизнес» входит в состав пакетов услуг РКО линейки «Бизнес» и в пакет «Премиум» бесплатно для 1 номера телефона и доступен после активации. Также можно приобрести сервис отдельно от пакетов услуг РКО или подключить дополнительные номера в пакете за отдельную плату.

Подробности можно узнать в офисах банка.