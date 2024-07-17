Дороги начали асфальтировать в поселке Хужир на Ольхоне

На острове Ольхон в поселке Хужир начались работы по асфальтированию проезжей части. Дорожники уже отсыпали земельное полотно, установили бордюрный камень. Сейчас производится устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Работы идут с опережением графика. В следующем году на этом участке установят дорожные знаки, нанесут разметку, сделают элементы водоотвода, – пояснил глава региона. – В этом году на острове ремонтируем три участка: автодорогу Баяндай – Еланцы – Хужир с 159-го по 161-й км, подъезд к поселку Хужир и дорогу из Хужира в Харанцы».

На участке дороги от Хужира до Харанцов работы начали в прошлом году. В настоящее время подрядная организация завозит инертные материалы на восстановление земляного полотна. Общий объем дорожных работ по острову составляет около 42 км. Их стоимость составляет более 8,3 млрд рублей.

Кроме того, определяются источники финансирования для реконструкции участка со 124-го по 153-й км.