Новости

Больше чем бизнес
«Рынок труда стал абсолютно свободным»
«Борьба за покупателя усиливается»
Больше чем бизнес
Все материалы сюжета

Путин призвал перейти к широкому использованию цифрового рубля

Владимир Путин считает необходимым более широкое использование цифрового рубля в экономике страны, пишет ТАСС. С таким мнением глава государства выступил в ходе регулярного совещания правительства по экономическим вопросам.

По словам Владимира Путина, нужно сделать следующий шаг, «перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов».

Читайте также:

Банк России предлагает ускорить принятие закона о международных расчетах в криптовалюте
8 апреля 2024
Тинькофф-банк планирует стать оператором цифровых активов
29 марта 2024

"Нам в России важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами", - сказал глава государства.

Глава государства обратил внимание на пилотный проект ЦБ по использованию цифрой валюты, который стартовал в 2023 г.

«По сути, это еще одна форма нашей национальной денежной единицы. Ее особенность в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счет», — отметил он.

В проекте принимают участие 12 банков, 600 физлиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По данным на 1 июля, в этой системе совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#цифровойрубль":
Все материалы сюжета (53)


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»
«Соцсети – ваша сцена». Алексей Чадов встретился с иркутянами на фестивале «Энергия+»
Гоша Куценко планирует привезти в Иркутск и на Байкал свою семью
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес