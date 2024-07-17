Путин призвал перейти к широкому использованию цифрового рубля

Владимир Путин считает необходимым более широкое использование цифрового рубля в экономике страны, пишет ТАСС. С таким мнением глава государства выступил в ходе регулярного совещания правительства по экономическим вопросам.

По словам Владимира Путина, нужно сделать следующий шаг, «перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов».

"Нам в России важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами", - сказал глава государства.

Глава государства обратил внимание на пилотный проект ЦБ по использованию цифрой валюты, который стартовал в 2023 г.

«По сути, это еще одна форма нашей национальной денежной единицы. Ее особенность в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счет», — отметил он.

В проекте принимают участие 12 банков, 600 физлиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По данным на 1 июля, в этой системе совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг.