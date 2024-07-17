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В Братске закрыли кафе из-за массового отравления жителей

Работу кафе, где произошло массовое отравление людей, приостановили в Братске на улице Энгельса в жилом районе Центральный. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что после посещения этого заведения несколько граждан, в том числе восемь несовершеннолетних, обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Выявлено, что вопреки требованиям закона в заведении не проводили производственный контроль, не обеспечивали последовательность поточных процессов сырья и готовой продукции, в холодильниках хранилась немаркированная продукция.

Кроме того, не были организованы условия для личной гигиены сотрудников, дезинфекции посуды и помещения. По результатам исследований регионального Роспотребнадзора у нескольких обратившихся обнаружен ДНК сальмонелл.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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