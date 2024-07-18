Авторынок идет в рост. Какие бренды в лидерах и как изменится дилерская сеть в Иркутске

+79% – такую динамику продемонстрировал российский авторынок по итогам первого полугодия 2024 года. В Иркутске, как говорят участники отрасли, рост еще более впечатляющий, +98%. Какие бренды в лидерах? С какими вызовами сталкиваются дилеры? И какие перспективы ждут авторынок до конца года? Эти и другие вопросы портал SIA.RU обсудил с экспертами.

Впечатляющий рост

Российский авторынок в первом полугодии 2024 года показал впечатляющий рост – на 79% к аналогичному периоду прошлого года, сообщило агентство АВТОСТАТ. За 6 месяцев в стране было продано 719311 новых легковых автомобилей – против 401567 в 2023 году. Положительная динамика наблюдается как у лидера рейтинга – отечественной марки LADA (+54%), так и у всех ведущих китайских брендов – от 37% (Exeed) до 456% (Changan).

По данным АВТОСТАТа, в рейтинге российских моделей лидирует семейство LADA Granta, которое в июне было реализовано в количестве 16009 единиц. Второе место занимает LADA Vesta с результатом 11590 проданных автомобилей. Рыночная доля «Гранты» в России – около 13%, «Весты» – более 9%, а у ближайших «преследователей» не дотягивает и до 6%.

Лучшей иномаркой в России в июне стал китайский кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом в 6983 экземпляра. За ним следуют еще два китайских автомобиля – Chery Tiggo 7 PRO Max с показателем 5510 моделей и Chery Tiggo 4 Pro, проданный в количестве 4874 штук.

Предложение – больше, спрос – выше

Иркутский рынок новых автомобилей также продемонстрировал хорошую динамику. Как рассказал CEO дилерских центров HAVAL, CHERY, GEELY, OMODA, JAECOO, YES AUTO автомобили с пробегом (автомобильный холдинг «Первая Автоколонна») Дмитрий Сыровой, прирост год к году составил +98%: 4717 автомобилей в 2024 году против 2381 авто в 2023-м.

«Безусловно, прежде всего такой резкий рост обусловлен эффектом низкой базы: слишком низкие продажи были в регионе и в стране в первом полугодии прошлого года, чувствовался эффект дефицита на рынке новых автомобилей. В этом году предложение на рынке значительно больше, появились в продаже новые марки, причем мы сейчас говорим не о стихийном привозе из Китая через киргизскую таможню всего, что только можно привезти, а о появлении в Иркутске новых предложений от официальных дилеров, например, JAECOO или CHANGAN», – рассказал Дмитрий. По его словам, помимо увеличения предложения, в этом году наблюдается и рост покупательского трафика в дилерские центры, что связано в том числе с улучшением индекса покупательской активности.

Директор по развитию ГК «Агат-Авто» Эдуард Борисов поделился данными, что лидером продаж в Иркутске, как и в целом по стране, является отечественная LADA, однако китайские марки уступают ей совсем незначительно. При этом новые бренды из КНР уверенно конкурируют с теми, кто пришел на иркутский рынок до 2022 года.

«Китайские автомобильные марки, ранее представленные на рынке, сейчас логично теряют долю, так как появились новые игроки с интересными моделями, в том числе 4WD, – рассказал Эдуард. – Новые игроки: JETOUR, JAECOO, Tank и JAC (с новинкой T9 (пикап) с АКПП) – двигают всех. В модельном ряде у них есть авто с полным приводом, свежий дизайн, что и определяет выбор клиентов».

Дилерская сеть: «картинка» меняется

Ландшафт иркутского автомобильного рынка значительно изменился за последние два года. «Авторынок Иркутска и сейчас продолжает переживать процесс замещения дилерских центров европейских и корейских марок китайскими марками, и этот процесс несет в себе определенные риски, как для клиентов, так и для самих дилерских предприятий. Не все холдинги готовы инвестировать серьезные деньги в развитие своего бизнеса, в реконструкцию салонов, в обучение персонала и т.д.», – отметил Дмитрий Сыровой.

В скором времени в городе ожидается открытие новых автосалонов китайских производителей, в то время как некоторые дилерские центры закрываются. «Мы видим, что автомобильный рынок региона продолжает меняться. Открываются новые салоны: в конце прошлого года в городе появились два салона JAECOO, в начале этого года – два салона CHANGAN, мы открыли наш современный салон HAVAL, запустили салон TANK, скоро запускаем салон HAVAL PRO и EXEED. Вместе с тем, начался процесс закрытия некоторых дилерских центров: так, прекращают свою работу салоны CHERY и EXEED группы компаний “Кузьмиха”», – рассказал Дмитрий Сыровой.

В ГК «Кузьмиха» подтвердили, что закрывают салоны в Иркутске – из-за несоответствия новым стандартам марки. «Дилерство Chery и Exeed переходит к другим юридическим лицам. По Chery наше дилерство заканчивается в конце августа, по Exeed – в конце сентября», – рассказала порталу SIA.RU генеральный директор ГК «Кузьмиха» Ольга Димитревич. При этом, по ее словам, автосалоны компании пустовать не будут: «Кузьмиха» начинает работать с другим брендом: «В автосалоне, где находился Exeed, встаёт новая перспективная марка – VGV – китайский бренд, сборка которого осуществляется в Беларуси».

Резкую смену бизнес-модели Ольга объяснила изменившимися условиями на рынке: «Высокая ключевая ставка держится достаточно долго, и это влияет на эффективность бизнеса. К тому же цены на некоторые китайские бренды, в частности Exeed, с нашей точки зрения, стали находиться вне рынка. Поэтому мы решили переориентироваться на более бюджетный сегмент».

Эдуард Борисов, «Агат-Авто», считает, что формирование дилерской сети в регионах и стране в основном произошло. «Еще до конца года произойдут некоторые подвижки, и далее мы увидим "картинку", которая уже кардинально не изменится в ближайшие два-три года», – уверен он.

Главные вызовы – рост ставки и утилизационного сбора

«В прошлом году в Иркутской области было продано 6,5 тыс. автомобилей, в текущем году будет продано около 9-10 тыс. Автомобилей», – прогнозирует Дмитрий Сыровой, «Первая Автоколонна».

Росту рынка, по мнению Александра Цветкова, директора по маркетингу ГК «Кузьмиха», будет способствовать, в том числе, и дальнейшее развитие сотрудничества с КНР: «Оно проявится в развертывании новых сборочных мощностей на территории РФ и Беларуси (VGV, Xcite и не только), создании новых логистических цепочек».

Впрочем, не обойдется во второй половине года и без вызовов для отрасли. «Самыми серьезными, конечно, будут уже практически неизбежные увеличение ключевой ставки и увеличение утилизационного сбора, – считает Дмитрий Сыровой. – Увеличение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов для населения и сокращению складов дилеров, соответственно, некоторому сокращению предложения для клиентов. Увеличение утилизационного сбора – к росту цен на автомобили».

Эдуард Борисов к числу главных рисков также относит повышение стоимости кредитов из-за возможного роста ключевой ставки. «Риски несет и возможное изменение курса рубля к мировым валютам, так как авто в основном импортируются. А потенциал спроса огромный (+50% к году), но не все готовы пересаживаться на китайские бренды, и стоимость авто за два года очень выросла», – отметил он.