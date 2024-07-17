Новости

Больше чем бизнес
«Рынок труда стал абсолютно свободным»
«Борьба за покупателя усиливается»
Больше чем бизнес
Все материалы сюжета

Главу управляющей компании в Приангарье заподозрили в нелегальном майнинге

В Бодайбо возбуждено уголовное дело по факту незаконного потребления электроэнергии в результате майнинга. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2022 году руководитель одной из управляющих компаний города совместно с иными лицами установил в подсобном помещении одного из зданий оборудование для добычи криптовалюты, которое было подключено через вводное распределительное устройство в обход приборам учета. Таким образом злоумышленники незаконно потребляли электроэнергию.

Дело возбуждено по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В настоящее время осуществляются следственные мероприятия.

С управляющей компании принято решение взыскать около 400 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»
«Соцсети – ваша сцена». Алексей Чадов встретился с иркутянами на фестивале «Энергия+»
Гоша Куценко планирует привезти в Иркутск и на Байкал свою семью
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес