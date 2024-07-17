Главу управляющей компании в Приангарье заподозрили в нелегальном майнинге

В Бодайбо возбуждено уголовное дело по факту незаконного потребления электроэнергии в результате майнинга. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2022 году руководитель одной из управляющих компаний города совместно с иными лицами установил в подсобном помещении одного из зданий оборудование для добычи криптовалюты, которое было подключено через вводное распределительное устройство в обход приборам учета. Таким образом злоумышленники незаконно потребляли электроэнергию.

Дело возбуждено по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В настоящее время осуществляются следственные мероприятия.

С управляющей компании принято решение взыскать около 400 тысяч рублей.