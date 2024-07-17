Лучшему воспитателю в Иркутске подарили новую машину

Награждение победителя муниципального конкурса «Лучший воспитатель года – 2024» прошло в Иркутске. Главный приз – автомобиль – достался педагогу детского сада № 77 Анне Безсоновой, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Люблю свое дело всей душой. Это ценная награда за труды и старания. Такие призы действительно вдохновляют и мотивируют к профессиональному росту», – прокомментировала победительница.

Автомобиль марки «Лада Гранта» доставили на территорию дошкольного учреждения. Анна Безсонова – мама троих сыновей. Она призналась, что вторая машина пригодится в семье.

Женщина занимает должность старшего воспитателя. В 2009 году она окончила Иркутский государственный педагогический университет, а в 2019-м – магистратуру. Общий стаж – более 10 лет. Сейчас работает в группе «Лекотека», которую посещают ребята с особенностями здоровья.

Конкурсы профмастерства организуют в Иркутске ежегодно. По их итогам второй год подряд лучшему воспитателю дарят машину, а на протяжении трех лет лучшему учителю – квартиру.