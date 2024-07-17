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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июля: 6 872,3398 руб/1 г золота и 87,2500/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 872,3398 руб.
  • 1 грамм серебра - 87,2500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 815,6399 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 713,4600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 77,6100 р. (1,14%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5200 р. (0,60%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,1400 р. (0,54%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,4599 р. (0,60%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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