Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июля: 6 872,3398 руб/1 г золота и 87,2500/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 872,3398 руб.

1 грамм серебра - 87,2500 руб.

1 грамм платины - 2 815,6399 руб.

1 грамм палладия - 2 713,4600 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 77,6100 р. (1,14%) .

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5200 р. (0,60%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,1400 р. (0,54%) .