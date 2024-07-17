Мошенники обманули жителей Иркутской области с начала года на 1 млрд рублей

С начала текущего года жители Иркутской области перевели на счета мошенников свыше 1 млрд рублей. В сравнении с 2023-м сумма увеличилась. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Факты хищения денег у жителей региона фиксируют ежедневно. Наиболее популярными способами по-прежнему остаются звонки из «службы безопасности банка» или «инвестиционных компаний». Используя методы социальной инженерии, аферисты входят в доверие к собеседникам. Зачастую под предлогом «быстрого» и «легкого» заработка преступники похищают деньги.

За текущий год сотрудниками полиции зарегистрировано свыше 2,7 тысяч фактов дистанционных мошенничеств. В прошлом году телефонные преступники заработали на жителях Приангарья за аналогичный период порядка 800 миллионов рублей.