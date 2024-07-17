Новости

Больше чем бизнес
«Рынок труда стал абсолютно свободным»
«Борьба за покупателя усиливается»
Больше чем бизнес
Все материалы сюжета

Мошенники обманули жителей Иркутской области с начала года на 1 млрд рублей

С начала текущего года жители Иркутской области перевели на счета мошенников свыше 1 млрд рублей. В сравнении с 2023-м сумма увеличилась. Подробности рассказали  в пресс-службе региональной полиции.

Факты хищения денег у жителей региона фиксируют ежедневно. Наиболее популярными способами по-прежнему остаются звонки из «службы безопасности банка» или «инвестиционных компаний». Используя методы социальной инженерии, аферисты входят в доверие к собеседникам. Зачастую под предлогом «быстрого» и «легкого» заработка преступники похищают деньги.

За текущий год сотрудниками полиции зарегистрировано свыше 2,7 тысяч фактов дистанционных мошенничеств. В прошлом году телефонные преступники заработали на жителях Приангарья за аналогичный период порядка 800 миллионов рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Фестиваль "Энергия" в Иркутске 2024
Шамиль Идиатуллин: «“Город Брежнев” – это и Иркутск, и Ангарск, и Братск»
«Соцсети – ваша сцена». Алексей Чадов встретился с иркутянами на фестивале «Энергия+»
Гоша Куценко планирует привезти в Иркутск и на Байкал свою семью
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес