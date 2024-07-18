Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов начал работу в Иркутске

В 2024 году ключевое событие регионального рынка недвижимости проходит десятый раз.

Фото: Андрей Фёдоров

Открывая мероприятие, руководитель Байкальского представительства РГУД Александр Курепов отметил, что в девелопменте, строительстве, управлении объектами недвижимости всегда очень много вопросов, и организаторы постарались составить программу саммита так, чтобы дать ответы на самые актуальные из них.

– Байкальский саммит РГУД – одно из лучших мероприятий в России в области девелопмента. Несмотря на то, что он проходит в регионе, уровень спикеров, дискуссий и вопросов, которые мы получаем от участников, здесь всегда – очень высокий, – прокомментировал президент РГУД Айрат Гиззатуллин.

Фото: Андрей Фёдоров

Кроме того, он сделал акцент на том, что саммит позволяет его участникам и экспертам учиться друг у друга интересному и прорывному опыту, который накоплен Российской гильдией управляющих и девелоперов в разных сферах деятельности.

Управляющий Байкальским банком Сбербанка России Рушан Сахбиев, назвал Байкальский саммит РГУД большим событием, которое собирает на площадке Сбера ведущих профессионалов из разных сфер и способствует их успешному сотрудничеству.

Фото: Андрей Фёдоров

– Очень здорово, что на таких мероприятиях представители рынка недвижимости и финансов не просто разговаривают о проблемах, а решают их, делятся лучшими практиками, наработанными в каждом российском регионе, в том числе, в Иркутской области. Сбербанк сегодня не только финансовый институт, который предоставляет ресурсы для реализации проектов, но ещё и передовой центр компетенций в области применения технологий искусственного интеллекта и цифровизации в любой сфере экономики.

Главная тема деловой повестки юбилейного саммита, которую участники обсуждали в первый день, – механизмы и инструменты развития и трансформации территорий. Как отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова, в правительстве региона определены приоритетные города, в которых должны быть созданы такие условия, чтобы людям хотелось в них не только работать, но и жить, растить детей, которые тоже будут здесь жить и работать.

Фото: Андрей Фёдоров

– В связи с этим мы разработали ряд предложений по формированию мастер-планов ряда территорий с точки зрения городской, социальной, инженерной и жилищной инфраструктуры. Это, конечно, Иркутская агломерация, а также Усолье-Сибирское, Братск, Усть-Кут, Бодайбо и другие города. И я думаю, что саммит РГУД сможет помочь нам в этой работе, потому что это очень важный вопрос гармонизации развития всей Иркутской области. И этому сейчас уделяется много внимания.