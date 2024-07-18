В Иркутской области стало на 35 дипломированных фермеров больше

Тридцать пять участников образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера» из девятнадцати районов Иркутской области получили дипломы государственного образца об успешном окончании обучения. Подготовка проходила на базе Иркутского государственного аграрного университета имени И.И. Ежевского по направлению «Организация фермерского хозяйства». За два с половиной месяца занятий слушатели получили обширную теоретическую подготовку в области растениеводства и животноводства, изучили правовые аспекты ведения бизнеса, особенности налогообложения КФХ, основы маркетинга и рекламы, а также познакомились с новейшими агротехнологиями.

Занятия велись как в онлайн формате с привлечением экспертов в сфере агропромышленного комплекса, представителей профильных министерств, ведущих преподавателей Иркутского ГАУ и сотрудников банка, так и в очном режиме, в том числе с выездом на площадки ведущих сельскохозяйственных предприятий региона.

«Позади 255 часов онлайн лекций, практические занятия, экзамены и защита бизнес-проектов. Знаем, что выпускникам «Школы фермера» было нелегко, так как интенсивный учебный процесс необходимо было совмещать с текущей деятельностью. Но все успешно завершили обучение. Уверена, что полученные знания и опыт позволят участникам проекта реализовать намеченные планы и в будущем в регионе появятся 35 успешных предприятий, которые создадут новые рабочие места и станут опорой для сельского хозяйства нашего региона», – отметила директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова.

Значимость специализированного образования отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

«Школа фермера» – проект, который ​ имеет особое значение в развитие агропромышленного комплекса​ Приангарья. Он позволяет начинающим фермерам построить бизнес «с нуля». А тем, кто уже начал свое дело – ​ повысить квалификацию, поделилась мнением Марина Кожарина.

Студенты «Школы фермера» отметили, что на предложение Россельхозбанка вновь сесть за парты откликнулись с радостью, поскольку не хватало теоретических знаний.

«В фермерстве надо не только упорно трудиться с раннего утра до позднего вечера, но и постоянно совершенствовать свои знания. «Школа фермера» – это отличный инструмент, позволяющий увеличить долю грамотных сельхозпроизводителей, которые вдумчиво относятся к своей деятельности, используя все современные инструменты и технологии», – отметила слушатель курса Марина Костырева.

Ректор ИрГАУ Николай Дмитриев отметил, что полученные знания станут для слушателей прочной основой для успешного развития современного хозяйства.

«Сегодня мы подвели итоги нашего проекта. Это значимое достижение, которое открывает перед вами новые горизонты и возможности в сфере сельского хозяйства. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в этом важном начинании. Ваша тяга к знаниям и инновациям в области сельского хозяйства вдохновляет и вселяет уверенность в светлое будущее аграрного сектора области», – прокомментировал Николай Дмитриев.

Напомним, «Школа фермера» – федеральный образовательный проект Россельхозбанка, реализующийся совместно с министерством сельского хозяйства региона и Иркутским государственным аграрным университетом им. А.А. Ежевского. В Приангарье проект реализуется с 2021 года и за это время уже выпустил 130 специалистов. Всего, начиная с 2020 года, проект охватил уже 66 регионов. В девятом потоке «Школы фермера» участвовало 33 субъекта РФ, в том числе 8 – впервые. Общее количество студентов – порядка 950 человек. За предыдущие 8 волн прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве свыше 5500 человек.