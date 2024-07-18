Переехать в другой город ради работы готовы больше половины иркутян

10% постараются отказаться от такой перспективы. Данные приводит платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и компания СИБУР.

10% респондентов из Иркутской области на предложение переехать в другой регион или город ради работы, постараются отказаться от него (в целом по России – 16%), еще 1% готовы даже уволиться, чтобы остаться «дома» (в целом по РФ – 4%).

Среди регионов Сибири самая большая доля работников, которые предпочтут остаться в родном регионе зафиксирована в Новосибирской области (23%).

Любопытно, что среди тех, кто не заинтересован в предложениях переехать ради карьеры, женщины встречаются чаще, чем мужчины (19% против 13%).

В разрезе профессией наименее лояльны к подобным перспективам специалисты из сферы розничной торговли (26% из них постараются отказаться от переезда), рабочий персонал (24%), а также водители (22%).

На вопрос, почему вы не стали бы менять регион проживания, большинство опрошенных иркутян выбрали варианты ответа: «здесь мне комфортнее всего, не хочу ничего менять» (44%) и «тут все мои родные и близкие, весь круг общения» (43%). На третьем месте – отсутствие возможности переезда из-за отсутствия денег или необходимости ухаживать за родственниками (35%). На четвертом – любовь к родным местам, в том числе к природе, истории, культурным особенностям (17%). И лишь 2% сдерживающим фактором назвали хорошие карьерные возможности в регионе.