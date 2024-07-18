Жители Иркутской области стали больше тратить на товары повседневного спроса

Розничная сеть «Слата» представляет широкой аудитории экспертов рынка и СМИ объективную информацию о динамике розничных цен в торговой сети — «Индекс цен «Слата» в городах Иркутск, Ангарск, Братск. Публикуемая информация о ценах позволяет при планировании семейных расходов учитывать минимальную стоимость условного (минимального) набора продуктов в магазинах, а также проанализировать тенденции и тренды прошедшего квартала.

«Индекс «Слата» — ежеквартальная информация о динамике цен на условный (минимальный) набор продуктов, рассчитываемый Росстатом, в который входит 33 наименования продуктов питания и средние потребительские цены на товары и услуги по городам Иркутской области и ЕМИСС При этом для простоты восприятия за 100% принят показатель Иркутскстата, а «Индекс «Слата» отображается как доля от 100%.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Иркутскстате за 2-й квартал 2024 года Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за 2-й квартал 2024 года (доля от Иркутскстата) Город 2024 год (руб.) Доля (%) Иркутск 6640,8 100 Ангарск 6077,1 100 Братск 6143,5 100 Город 2024 год (руб.) Доля (%) Иркутск 6118,3 92 Ангарск 6077,1 93 Братск 6143,5 88

Если сравнить стоимость корзины за 2-й квартал 2024-го в «Слате» со стоимостью в аналогичном периоде с корзиной Иркутскстата, то можно отметить, что в 2-м квартале минимальный набор продуктов в «Слате» по цене был в среднем ниже набора Иркутскстата на 9%.

Согласно анализу минимальных розничных цен на социально значимые товары, наиболее заметное снижение цен в «Слате» в июне 2024 года зафиксировано на репчатый лук — он подешевел почти на 35%, по сравнению с июнем прошлого года. Также в годовом выражении подешевели: капуста — на 23%, творог — 24%. Традиционно во 2-м квартале снижается стоимость яйца после празднования Пасхи, а летом отмечаются самые низкие цены на него. За счет комфортных акций удалось предложить выгодные цены на сметану, сыр и творог.

Наиболее заметный рост цен в годовом выражении отмечен на куриные яйца, куриное мясо (тушка бройлера), рис, муку и бананы. Однако, цены на эти продукты в супермаркетах сети были ниже средних цен, зафиксированных на конец июня Росстатом.

Также, во втором квартале сеть супермаркетов «Слата» сообщала о новой собственной торговой марке под брендом «Иркурочкино», который представил ассортимент фасованных и деревенских яиц и замороженной курицы по комфортным ценам, что позволило скорректировать все дефициты на фоне повышенного спроса на яйцо.

Сеть продолжает выполнять обязательства и по минимальной наценке на социальные товары. Во 2-м квартале в этот список попали: молоко, творог, масло, яйцо 2 категории, крупы гречневая, рис, пшено, цыпленок бройлера, рыба свежемороженая, мука, чай, яблоки, капуста, картофель.

«Еженедельно отдел ценообразования торговой сети проводит анализ цен по рынку, учитывая населенный пункт, район, конкурентное окружение, насыщенность рынка и представленность товаров для того чтобы предложить сбалансированные цены на продукты, а также зафиксировать их на социальную группу товаров», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети «Слата» Яна Абалымова.

На продуктовом рынке сохраняется позитивный тренд. Как показала практика, люди хоть и больше сберегают, но и на повседневные нужды тратят тоже больше. Все категории товаров во 2-м квартале продолжили рост в натуральном и денежном выражениях. В лидерах прироста продаж по натуральным единицам категории: «Молочный гастроном», «Бакалея», «Мясной гастроном» и «Сок-Вода».

Так, в молочной полке ключевыми драйверами стали йогурты +25%, глазированные сырки +35%, сыр +14,7%. В бакалейной группе рост в товарах для животных +35% и диетике +28,5%. В мясном гастрономе сохранилась тенденция конца 2023 года по росту потребления яйца +11,6%, а также значительный рост отмечается в продажах замороженных овощей +19,9% и мясных деликатесах — год к году более 100%. В категории вод и соков в лидерах по увеличению продаж группа минеральных вод +33%.

«Отличную динамику и дополнительный стимул росту продаж в этом году обеспечивают тематические фестивали. Во втором квартале прошел фестиваль восточных сладостей и на лето его сменил Кавказ. Покупатели могут найти на «холодных» полках: соки, воды и компоты из кизила, айвы и фейхоа из Армении, из Грузии — варенья из айвы, грецкого ореха, инжира, белой черешни; сыры – чечил, сулугуни; мясные деликатесы и многое другое. С осени наступит фестиваль «Октоберфест», — добавила Яна Абалымова.

Как отметили в сети, в целом, к сложностям в виде увеличения сроков поставки продукции, за прошедший год, удалось адаптироваться. Существует дополнительная проблематика закупки товаров из Китая и других стран и, в первую очередь, это проблемы прохождения платежей.

Специалисты финансовой службы сети резюмировали, что проще по импортным контрактам из Средней Азии и Казахстана, где сеть рассчитываемся рублями, а с Китаем большинство контрактов в юанях. Теперь 10-20 дней на прохождение платежа – уже норма. Список банков, которые вводят ограничения на поступление средств из России, постоянно меняется, сеть старается оперативно работать с поставщиками, предлагая им открывать новые счета в новых банках.