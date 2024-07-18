Банки отказываются от рекламы кредитов

С октября они обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) в объявлениях, поэтому их предложения кажутся менее привлекательными. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Количество рекламы кредитов существенно сократилось после введения требований об указании диапазона ПСК. Тем не менее служба уже рассматривает ряд дел о нарушениях этого закона. Практика применения новых норм уже нарабатывается, добавили там.

С 23 октября 2023 года банки обязаны отображать сведения о ПСК в рекламе займов. Полная стоимость кредита, помимо годового процента, включает в себя любые платежи в пользу финансовой организации: страховку, платные SMS-оповещения и другие дополнительные услуги.

Рекламы кредитов действительно стало меньше, заявила первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Елена Решетова.

Количество кампаний по продвижению сократилось, однако новые требования не привели к их полному исчезновению, уточнила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко. По ее словам, игроки рынка еще находятся в процессе изменения рекламных макетов – они ищут оптимальное соотношение между соблюдением закона и сохранением привлекательности продуктов.

Напомним, что в июне 2024 года количество выданных микрозаймов составило 2,88 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,7% (в мае 2024 года – 3,15 млн ед.). Это минимальное значение данного показателя с начала года. В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в июне 2024 года сократилось на 2,8% (в июне 2023 года – 2,96 млн ед.).