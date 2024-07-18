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Налоговая взялась за незаконный общепит

ФНС будет работать в связке с Роспотребнадзором для выявления незаконных точек общепита, производства и торговли едой. Об узнали «Известия».

После ЧП с отравлением граждан ботулотоксином Роспотребнадзор нашел способ контролировать рынок общепита, пищевых производств и розничной торговли. С 1 марта 2025 года служба будет оперативно получать от ФНС сведения о новых игроках – в частности по какому адресу организации или ИП зарегистрировали кассу и пробили первый чек. Это следует из поправок в закон «О применении контрольно-кассовой техники…», с которыми ознакомились «Известия». Их подготовил Минфин по инициативе Роспотребнадзора.

– Цель – закрепить право налоговых органов передавать Роспотребнадзору сведения об адресе и месте применения контрольно-кассовой техники пользователем, а также о дате формирования им первого кассового чека, – сказали «Известиям» в пресс-службе федеральной службы. – Это нужно, чтобы получать достоверную информацию о начале деятельности таких объектов. Сейчас не все юридические лица и индивидуальные предприниматели выполняют свою обязанность уведомлять Роспотребнадзор об этом.

Ранее работу кафе, где произошло массовое отравление людей, приостановили в Братске на улице Энгельса в жилом районе Центральный. Там не были организованы условия для личной гигиены сотрудников, дезинфекции посуды и помещения. По результатам исследований регионального Роспотребнадзора у нескольких обратившихся обнаружен ДНК сальмонелл.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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