Отельеры Байкала сообщили о 100% загрузке номерного фонда

Владельцы отелей и туристических баз на Байкале сообщили о полной загрузке номерного фонда на весь летний период, сообщил Банк России в новом докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ».

– Параллельно с этим выросла посещаемость кафе и ресторанов, как в городской черте, так и за пределами. Выросла популярность музыкальных фестивалей и других массовых мероприятий на берегу Байкала, – поясняет ЦБ.

В целом в июне 2024 г. потребительская активность в Сибири была выше уровня предыдущих трех месяцев. Крупные сибирские торговые сети отмечали сохраняющийся повышенный спрос в продуктовой рознице. Увеличился спрос населения на бытовую технику и электронику. Высокая активность покупателей на авторынке Сибири была обусловлена ожиданиями увеличения ставок по автокредитам, а также акциями и скидками от дилеров.

Напомним, турпоток в Иркутскую область постоянно растёт. По итогам национально-туристического рейтинга 2023 года регион входит в «золотую» группу лидеров по туристической привлекательности среди регионов России. По итогам 2023 года регион принял около 1,8 миллионов туристов, к 2036 году турпоток планируют увеличить до 3,6 миллионов человек.