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Росгвардия предложила вооружить сотрудников ЦБ

Руководству Центробанка могут позволить носить при себе оружие. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, право на ношение оружия планируется предоставить зампредам и их советникам, а также директорам департаментов и их заместителям. Также, исходя из документа, в списках тех, кому можно выдать оружие, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной нет.

Среди оружия, которое хотят разрешить носить сотрудникам ЦБ, есть следующие модели: пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock, пистолеты-пулеметы «Кедр», «Витязь» и «Кипарис», автоматы Калашникова различных серий и прочие.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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