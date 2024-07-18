Более 550 тысяч сибиряков выбирали электронные квитанции об оплате электроэнергии

В «Иркутскэнергосбыте» (входит в Эн+) проанализировали работу сервиса по рассылке платежных документов. Цифровые квитанции получают те жители Иркутской области, кто указал адрес электронной почты для связи. В июне 2024 года энергетики направили почти 552 тысячи счетов в электронном формате.

С начала 2024 года энергетики направили жителям Иркутской области – клиентам компании, более 3млн 260тыс. счетов на электронные адреса. Для печати такого количества платежек потребовалось бы 16 пачек бумаги. За последние несколько лет тех, кто переходит на цифру становится всё больше. Например, по данным за аналогичный период 2021 года - 6 месяцев, этот показатель чуть перешагнул отметку в два миллиона. Более востребован формат цифровых платежек среди иркутян, а также жителей Ангарска и Братска. Клиентам из Железногорск-Илимского и Киренска пока привычнее держать документ в руках, даже не смотря на то, что приходится ждать с учетом транспортной составляющей.

– Особенно актуально получение электронной версии платежного документа тем клиентам, кто проживает в удаленных населенных пунктах или тем, кто не проживает по фактическому адресу. А также подходит сибирякам, которые находятся в длительных командировках или отпусках. Ведь не надо ждать получения документа, квитанция приходит на электронную почту и её можно просмотреть в удобное время, при необходимости сохранить. И, кстати, такую квитанцию никто не вытащит из ящика, а значит всё конфиденциально, – Юлия Мякина, руководитель управления по работе с ЖКХ «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).

Переход на цифровой формат счета значительно "облегчит" почтовый ящик, так как вся информация об объеме потребляемых ресурсов и их стоимости отражается онлайн на любом устройстве. Поэтому отпадает необходимость искать заветный конверт среди множества листовок с рекламными предложениями. Если потребитель не разделяет мусор и не выкидывает вторсырье в соответствующий контейнер, отказ от бумажных документов – лучший вариант позаботиться об окружающей среде.

Чаще всего, те кто привык к распечатанным платежкам, полагают, что оформление электронного документа – дело сложное. Однако, весь процесс займет даже у непродвинутого пользователя несколько минут. Перейти на электронные квитанции можно в мобильном приложении «Иркутскэнергосбыт» или личном кабинете на сайте компании. Для этого необходимо поставить галочку напротив графы «счет по e-mail» и сохранить информацию.