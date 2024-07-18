ИЭСК направляет на подготовку к зиме дополнительно около 2 миллиардов рублей

Иркутская электросетевая компания выделила дополнительное финансирование на повышение уровня надежности объектов сетевой инфраструктуры. Комплекс мероприятий стоимостью почти 2 млрд рублей дополнит текущую программу модернизации и ремонта объектов.



Цель – обеспечение высокого уровня надежности эксплуатации энергетической инфраструктуры. В рамках комплекса мероприятий в текущем году к началу зимнего периода в Иркутском районе будет завершено строительство подстанции «Худяково». После завершения работ прирост мощности составит 6,3 МВА. Вблизи СНТ «Авиатор» будет построен распределительный пункт. Дополнительно сетевая компания ведет строительство отпайки с подстанции «Курган», с приростом мощности 6,3 МВА для обеспечения надёжного электроснабжения жителей села Грановщина и разгрузки центра питания подстанции «Урик».



Для разгрузки центра питания подстанции «Карлук», перевода существующей и перспективной нагрузок дачных садоводческих товариществ, находящихся на правом берегу Ангары со стороны Александровского и Качугского трактов, ведётся строительство подстанции «Садоводства», после ввода объекта в эксплуатацию, прирост мощности составит 20 МВА.



С целью повышения надежности электроснабжения в пос. Маркова, с.Шаманка, с.Моты на питающих поселки центрах питания ведутся работы по замене 2 существующих на трансформаторы большей мощности, выполняется монтаж 2 дополнительных трансформаторов для организации временной схемы перераспределения мощности.



Комплекс мер обеспечит прирост мощности в объеме 15 МВт, что в свою очередь позволит снизить нагрузку на действующее оборудование, выполнить перераспределение нагрузок, обеспечить включение социально-значимых объектов. Кроме того, в рамках комплекса мероприятий в 2024 г ведется строительство распределительных сетей 6-35 кВ протяженностью 83 км км. До конца текущего года будут завершены работы по реконструкции почти 100 км распределительных сетей низкого напряжения. Специалисты выполнят установку двух пунктов автоматического регулирования напряжения. Это позволит обеспечить уровень потребительского напряжения соответствующий нормативам ГОСТ.



В рамках программы повышения надежности в 1 полугодии подразделениями ИЭСК выполнена реконструкция высоковольтной линии «Хомутово – Западный» – произведена замена провода на участке протяженностью 1,1 км. Завершено строительство перемычки с линии «РП-1 – Сиреневая» до линии «Хомутово – Барки» протяженностью почти 1 километр для перераспределения нагрузки с подстанции «Хомутово» на подстанцию «Урик».



Комплекс мероприятий позволит повысить пропускную способность распределительных сетей и обеспечить надежность электроснабжения жителей г. Иркутска и Иркутского района в период прохождения зимнего отопительного сезона 2024-2025гг.