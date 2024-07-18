Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в круглом столе о безопасности в интернете

17 июля 2024 г. в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» в Новосибирске прошел круглый стол «Безопасность в интернете: современные вызовы и технологии защиты пользователей». Участниками встречи стали представители ГУ МВД России по Новосибирской области , «Авито», «Сибирь» Tele2, Банк Уралсиб, ведущие СМИ региона.

Во время обсуждения спикеры дали оценку уровню безопасности в интернете, рассказали о существующих на рынке инструментах защиты данных и внедрении новых технологий, поделились актуальной статистикой по видам мошенничества.

«Уралсиб уделяет большое внимание повышению информированности и цифровой грамотности наших клиентов. Сотрудники банка проводят большое количество мероприятий для школьников и студентов, где в простой понятной форме рассказывают о популярных схемах обмана и защиты от него, обучают правилам безопасного пользования интернет-банкингом, дают важные советы и рекомендации», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.

В этом году Банк Уралсиб совместно с Центром медиапрактик НИУ ВШЭ реализовал большой проект, посвященный тематике мошенничества в банковской сфере и эффективного противодействия этому явлению. Всего на протяжении трех месяцев прошло 7 круглых столов, на которых эксперты обсуждали самые разные аспекты банковского мошенничества – масштаб мошеннических операций и основные мошеннические схемы, эффективность банковских антифрод-систем, психологические приемы мошенников и умение им противостоять, а также разумные личные стратегии финансовой безопасности и способы минимизации риска стать жертвой преступников.