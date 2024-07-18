«Мы формируем новые представления о комфорте у горожан». Екатерина Прядко о старте проекта ЖК «Бродский»

ЖК «Бродский», который возводит в Иркутске компания «ГРАНДСТРОЙ», называют не просто уникальным, а знаковым для города. Что делает этот проект таким, почему удачная локация – это не только возможности для застройщика, но и ответственность, рассказала генеральный директор «ГРАНДСТРОЙ» Екатерина Прядко.

Екатерина Прядко. Фото - К. Конкин

Природные мотивы в сердце города

Земельный участок на улице Старокузьмихинской на берегу Ангары «Грандстрой» выиграл на аукционе ДОМ.РФ. Девелопер с самого начала осознавал, что эта территория уникальна – не только своими видовыми характеристиками, но и местом, которое она занимает в структуре города, что здесь необходим проект, который сможет полностью открыть эту локацию для горожан, включить ее в прогулочные маршруты. «До сих пор, несмотря на выход к воде, на близость к жилым массивам, на большую зеленую зону, эта территория никак не использовалась. Здесь были какие-то завалы, сорные травы, заросли кустарника – абсолютно заброшенное место. Мы хотим вернуть его городу», – пояснила Екатерина Прядко.

По ее словам, «Грандстрой» приобрел еще один земельный участок, чтобы во время реализации второй очереди строительства создать единую рекреационную зону на всей территории – от «Бродского» до расположенного по соседству спорт-парка «Поляна». «Мы спроектировали тропу здоровья, которая соединит наш ЖК с парком – здесь можно будет гулять с детьми, наблюдать за утками, рыбачить. Дальше по берегу расположены озера, небольшие острова – шикарный уголок природы практически в центре города».

В итоге такой комплексной работы должен получиться необычный, в определенном смысле бутиковый, проект – с выразительным архитектурным обликом, экологическими мотивами, впечатляющими видами на реку, парком под окнами, в месте, где действительно приятно жить. Но вместе с тем – в насыщенной городской среде с удобными транспортными развязками, развитой социальной инфраструктурой и в десяти минутах от центральной части Иркутска.

Новая архитектура и проверенные технологии

Концепцию «Бродского» компания «Грандстрой» создавала совместно с компанией «Сибирский проектный институт», а чтобы наполнить ее новыми смыслами, пригласила московского архитектора.

«Уникальная локация ЖК по умолчанию подразумевает видовые квартиры. Даже в однокомнатных квартирах, которые выходят на Старокузьмихинскую, получился неплохой обзор на город, – рассказала Екатерина Прядко. – Этого мы добились в том числе за счет увеличенного формата оконных проемов, французских балконов и, конечно же, радиальных окон. Впервые они появились в урбан-вилле ЖК CОЮЗ PRIORITY – и эти квартиры были раскуплены первыми. В одной из башен «Бродского» благодаря таким решениям все четыре угла получились стеклянными».

Перед командой проекта стояла задача, с одной стороны, не закрывать вид на реку для жителей Академгородка, а с другой – создать эстетичный вид на комплекс с воды. Так появились необычные для Иркутска фасадные решения: воздушные арки, кованые ограждения балконов. «Мы добивались того, чтобы любоваться нашим жилым комплексом можно было и снаружи, и изнутри – той картиной, которая открывается из окна или с кровли, которая у нас будет эксплуатируемой. И у нас получилось».

Добрососедство и приватность

На каждом новом объекте компания «Грандстрой» использует наиболее успешные практики, технологии, которые были опробованы в предыдущих жилых комплексах. «Бродский» не стал исключением. По словам Екатерины, в ЖК предусмотрен закрытый внутренний двор, который обеспечит приватность и безопасность резидентам. «Его концепцию мы разрабатывали с бюро DASREDA. Как и во всех наших проектах, в ней предусмотрены места отдыха для разных групп – родители с маленькими детьми, подростки, взрослые, пенсионеры. Это не только игровые и спортивные площадки, но и зимний сад, крытая уличная библиотека (название ЖК обязывает), «дзен-пространства» – небольшие зеленые оазисы для уединенного отдыха».

Обе башни ЖК будут соединены между собой. Поскольку в своих проектах девелопер давно взял курс на развитие добрососедских отношений между резидентами, на крыше одной из них запроектирована видовая общественная гостиная, где можно будет общаться, отдыхать, любуясь городом. «Концепцию внутренних пространств жилого комплекса, прежде всего лобби, готовило архитектурное бюро UNK – его специалисты обыграли тему Бродского, получилось очень интересно, – добавила Екатерина. – Как всегда, будет достойно, эстетично и очень комфортно, потому что сценарии для жизни мы прописали очень подробно. Это сильная сторона нашей компании».

Качественные проекты с годами растут в цене

Пересмотр программ льготной ипотеки, по словам Екатерины, покупателей не испугал: спрос на квартиры в «Бродском» высокий. «Часть ипотечных программ осталась – например, для семей с ребенком до 6 лет. А наши проекты – это прежде всего жилье семейного формата, – пояснила девелопер. – Жизнь не остановить – люди не перестанут жениться, рожать детей, отселяться от родителей. А значит, новая жилплощадь будет нужна всегда».

К тому же, покупка квартиры может стать хорошим инвестиционным решением: по опыту «Грандстроя», капитализация квартир в жилых комплексах со временем только растет. По мнению Екатерины, на нее влияют не только объективные рыночные показатели, но и фактор комьюнити, которое формируется в подобных ЖК. «Можно сказать, что качественные, правильно проработанные проекты «стареют красиво». В том же «SUNCITY» квартира сегодня стоит раза в три дороже, чем на момент приобретения. Уверена, что «Бродский» останется в этом тренде».

Екатерина Прядко. Фото - К. Конкин

Трендсеттеры иркутского рынка

«Грандстрой» всегда осознавал свою социальную ответственность и социальные обязательства перед городом. «Мы не просто качественно разрабатываем продукт, мы неизменно придерживаемся принципов устойчивого развития: все, что делает компания, должно нести пользу не только сегодня, но и завтра, – убеждена Екатерина Прядко. – Своим сотрудникам я всегда говорю: на весь город мы повлиять не можем, но там, где это в нашей сфере ответственности, сделаем свою работу хорошо. Поэтому, наверное, нас часто называют трендсеттерами иркутского рынка».

Екатерина рассказала, что ей приятно видеть, как иркутяне и гости города специально приезжают в окрестности ЖК «Сан-Сити», чтобы погулять, провести время интересно и с пользой, как приходят вечером к СОЮЗ Priority полюбоваться на подсветку, сделать фото с арт-объектами, украшающими променад. Новый ЖК тоже полюбится горожанам, убежден она.

«Проект «Бродский» особенно интересен за счет уникальности места. Мы его задумали эффектным, с новым для Иркутска уровнем архитектуры, он должен украсить город. Мы хотим показать, что Иркутск может развиваться эстетично, что частные проекты могут менять к лучшему не только локальный участок, но и целые районы: повышать проницаемость городской ткани, создавать новые места отдыха, новые связи и смыслы».

Фото - К. Конкин

Новаторство и дух свободы. Почему новый комплекс называется «Бродский»

По словам Екатерины Прядко, нейминг не является решающим фактором для покупателей при приобретении квартиры, но в компании «Грандстрой» все же считают: как корабль назовёшь, так и он и поплывет.

– Вариантов названия для ЖК было очень много, – рассказала Екатерина. – В итоге, после долгих обсуждений, мы остановились на «Бродском», поскольку новаторство, дух свободы, которые свойственны поэзии Иосифа Бродского, его гедонизм, резонируют с философией нашего жилого комплекса, со смыслами, которые мы заложили в него, с архитектурой, со сценарными решениями. И еще это название удивительным образом «легло» на команду, которая реализует проект.

СПРАВКА

«Бродский» – жилой комплекс бизнес-класса, который строится в Свердловском районе Иркутска, на улице Старокузьмихинской на берегу Ангары. Первая очередь включает две блок-секции высотой 18 этажей с 258 квартирами общей жилой площадью в 17 тыс. кв. м, подземным паркингом, помещениями под ритейл и офисы. Во второй очереди будет возведено более 50 тыс. кв м, сделаны выходы к Ангаре и реализована концепция единой набережной.

«За проект развернулась конкуренция среди банков»

Андрей Панфилов, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу Банка ВТБ:

– «Бродский» – не первый ЖК, который ВТБ реализует с «Грандстроем». Но именно за этот проект среди банков развернулась настоящая конкуренция – я никогда такого не видел. По опыту нашего сотрудничества могу утверждать: проекты компании всегда отличаются высоким качеством, современными технологиями и экологичностью. Но ЖК «Бродский» – по-настоящему шикарный.

Андрей Панфилов. Фото - К. Конкин

«Вместе движемся к комфортной городской среде»

Александр Галкин, министр строительства Иркутской области:

– Министерству строительства, безусловно, важен каждый квадратный метр жилья, который вводят наши застройщики. Но важно также и то, что с каждым годом становится все больше качественных, интересных объектов. То, что в Иркутске где такие масштабные проекты, означает, что мы вместе – власть и бизнес – шаг за шагом движемся к общей большой цели – красивой и комфортной городской среде.

Александр Галкин. Фото - К. Конкин



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